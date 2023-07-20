CHP'li Hakkı Süha Okay'dan 'sızıntı' açıklaması: Demokrasi adına doğru bir toplantı
CHP PM üyesi Hakkı Süha Okay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının da olduğu toplantının sızdırılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Cumhuriyet’e konuşan Okay, “Demokrasi adına doğru bir toplantı” dedi.
Söz konusu toplantıda adı imza verecekler arasında geçen CHP PM üyesi Hakkı Süha Okay, Cumhuriyet’e konuştu.
Kendisinin toplantıda olmadığını söyleyen Okay, “Görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarının görüşülmesi ve bu konuda olağanüstü PM toplantısının yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Hem parti hukuku hem de parti içi demokrasi bakımından arkadaşlarıma imza verceğimi söyledim. Konuşmalarda geçen bölüm de budur. Zaten videodaki konu da o. Olağanüstü PM toplantısının amacı da görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarının değerlendirilmesi. Çünkü olağan PM toplantısına kadar iş bitmiş olacaktı. Genelde böyle kongre ve kurultay süreçlerinde görevden alma işlemi olmaz. Parti içi demokraside bu tür tavırlarda olan kişiyim. İmzamın da arkasındayım” dedi.
(Hakkı Süha Okay)
‘İMZAMI ATTIM’
Toplantıyı “parti içi hukuk bakımından ve demokrasi adına doğru bir toplantı” olarak nitelendiren Okay, “Kaldı ki amaç da ‘Olağanüstü PM toplayalım, itirazlar ele alınsın’ meselesidir. Gökhan Bey beni aradı, konuştum, imzamı attım” ifadelerini kullandı.
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