CHP'de büyük miting günü... Yüzbinler 'İmamoğlu' için Maltepe'de toplandı: Özgür Özel halka seslenecek!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 12:24

Güncelleme: 29.03.2025 - 13:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla bütün Türkiye'de yaygınlaşarak devam eden Saraçhane Meydanı protestolarının en büyüğünü bugün Maltepe’de gerçekleştiriyor.

Partinin çağrısıyla yurttaşlar, miting alanına sabahın erken saatlerinden itibaren "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganlarıyla giriş yaptı.

Yüzbinlerin alanı doldurduğu miting, 13.00 itibarıyla başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun ailesi Maltepe'ye geldi.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğulları Selim ve Semih İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, annesi Havva İmamoğlu ve kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu miting alanındaki yurttaşları birlikte selamladı.

İMAMOĞLU'NUN SESİ MALTEPE'DE YANKILANDI

Miting alanında Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yapay zeka teknolojisi ile verildi:

"Beni engellemeye çalışsalar da size güveniyorum. Siz varsınız arkamda. Ne diyor İstiklal Marşı? Korkma! Bu millet İstiklal Marşı korkma diye başlarken sizden mi korkacak? Şantajlarınıza, montajlarınıza, korkaklığınıza gülüyoruz."

NURİ ASLAN: 'GERİ ADIM ATAN BİZDEN DEĞİLDİR'

İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra İBB Başkan Vekili seçilen Nuri Aslan da Maltepe'de... Aslan, yurttaşlara "Bir adım geri adım atan bizden değildir" diye seslendi.

DİLEK İMAMOĞLU: 'İNANCIMIZI ASLA YİTİRMEYECEĞİZ'

Sahneye ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve Semih İmamoğlu çıktı.

Yurttaşlara seslenen Dilek İmamoğlu, "Gelecek güzel günlere inancımızı asla yitirmeyeceğiz. Kendimiz için değil, Türkiye için mücadeleye devam" dedi.

Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Kendimiz için değil, evlatlarımız için! Türkiye için mücadeleye devam! Yarın bir bayram sabahına birlikte uyanacağız. Bayramlarda aramızda ayrık gayrıyı bir kenara bırakır, güzel temennilerimizi paylaşırız. Hayata iyi tarafından bakarız. Ama yarın milyonlarca ailenin bayramı yoksulluğun, adaletsizliğin, çaresizliğin acısıyla gölgelenecek.

Yalnızca İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Ekrem'i cezalandırıyorlar. Asla onun gibi olamayacaklarını biliyorlar o yüzden cezalandırıyorlar. İstediğinizi yapın Ekrem'e ceza işlemez. Soruyorum size hangi duvar sevgiye olabilir?

Geçim derdi yüzünden evladına, torununa gönlünce harçlık veremeyenlerin, ihmaller yüzünden depremlerde, yangınlarda sevdiklerini yitirenlerin, adalet arayıp bulamayanların, hakkı yenenlerin, hak etmediği halde dört duvar arasında tutuklu olanların bayram sevinci eksik olacak! Bizim, bizim ailemiz de bu bayrama babasından uzak girecek. Kızım, oğullarım babalarıyla yan yana olamayacak."

MANSUR YAVAŞ: 'UMUT CEZALANDIRILIYOR'

Dilek İmamoğlu'nun ardından kürsüye Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu memleketin taşında toprağında hakkı olanlarız. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Burada toplanan yüzbinler olarak selam olsun Ekrem Başkana. Bu halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan, halktan başka derdi olmayan bir kardeşimiz hukuksuzca tutuklandı. Bu artık bir kişinin davası değil, halkın davası. Umut cezalandırılıyor. İş yok, adalet yok, hukuk yok..."

CHP LİDERİ ÖZEL HALKA SESLENECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birazdan halka seslenecek.

MARMARAY'DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Maltepe Miting Alanı'na giden Marmaray hatlarında yoğunluk yaşandı. Maltepe mitingi için İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe durakları tercih edildi. Mitinge giden yurttaşlar Marmaray içerisinde de sloganlarına devam etti.

SARAÇHANE'NİN ARDINDAN ŞİMDİ DE MALTEPE!

İstanbul Büyükşehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahında gözaltına alınarak 23 Mart günü tutuklanmasının ardından başlayan protestoların merkezi İBB binasının bulunduğu Saraçhane olmuştu.

Saraçhane'deki protestolar, İBB Başkanvekili olarak CHP adayı Nuri Aslan'ın seçilmesi hemen öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla sonlandırılmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'deki son protestoda, "Yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz" demişti.

'EN BÜYÜK AÇIK HAVA HALK OYLAMASI'

CHP lideri Özel, büyük bir miting yapacaklarını belirterek, bugünü işaret etmişti.

'Tarihin en büyük açık hava halk oylamasını yapacağız' diyen Özel, ''Cumartesi günü her bir tutukluluğa itiraz etmek için, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, 'Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz' demek için bir büyük mitinge var mısınız? Varız! Bu mitingi Anadolu'dan gelenlerle birlikte Maltepe'de yapmaya var mısınız?'' ifadelerini kullanmıştı.

CHP, VALİLİKTEN İZİN ALDI

Özel’in işaret ettiği miting bugün Maltepe'de gerçekleştiriliyor. Miting için tüm hazırlıklar tamamlandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, bugünkü büyük Maltepe Mitingi için İstanbul Valiliği'ne yazılan izin yazısı paylaşıldı.

Açıklamada, "29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 12.00’da Maltepe Miting Alanında yapacağımız miting için İstanbul Valiliğine ilettiğimiz yazıyı ilgilerinize sunarız. Miting için herhangi bir yasaklama bulunmamaktadır. Mitingimiz planlanan tarih ve yerde gerçekleşecektir" denildi.

HANGİ SİYASİ PARTİLER KATILIYOR?

Maltepe mitingine EMEP, DEM Parti, Sol Parti, TİP ve BTP katılıyor. Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Maltepe'de.

Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ise daha önce yaptığı açıklamada, DEM Parti'nin katılması halinde Maltepe Mitingi'ne katılmayacaklarını belirtmişti.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle 29 Mart Cumartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergâh olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.