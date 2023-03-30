CHP'li vekil Gökan Zeybek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslendi
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine seslendi. Zeybek, "Depremden canlı olarak kurtulan kimsesiz kalmış çocuklarımızın bölgeden güvenli noktalara ve ilgililere tesliminde sorun yaşanmıştır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek TBMM Deprem Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine seslendi.
Zeybek, şu ifadeleri kullandı:
“Çocuklarımız korumamız gereken varlıklarımızın en başında. Deprem sonrası bu konuda büyük aksaklıklar yaşandı. Depremden canlı olarak kurtulan kimsesiz kalmış çocuklarımızın bölgeden güvenli noktalara ve ilgililere tesliminde sorun yaşanmıştır.
Afet anında enkaz altından çıkardığımız ya da sokakta gördüğümüz kurtarılmış olan çocukların devletin koruyucu kuvvetlerine teslim edilirken, geçiş sürecinde son derece şeffaf yönetilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum."
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