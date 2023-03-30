CHP'li Engin Altay'dan Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin açıklama: "Kimseye 'çekil' demeyiz"

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 19:04

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 19:16

CHP’li Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Meclis’te grup başkanvekili olarak son haftası olduğunu söyleyen Altay, “Meclis Başkanı mı olursunuz?” sorusuna “Milletimizin takdiri” yanıtını verdi.

AKP’nin kabine üyelerini milletvekili adayı yapacağını açıklamasını değerlendiren Altay, “Boşuna dokunulmazlık zırhına bürünmek için gayrete girmeyin. Kimseyi suçlamam ama Süleyman Soylu 10 bin dolar rüşvet alan milletvekilinin adını açıklamazsa hakimin karşısına dikilir” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef almasını eleştiren Altay, “Benim tanıdığım Meral Akşener böyle külüstür tehditlere kulak asmaz. Bildiği yolda her türlü demokratik mücadelesini sınırsızca verecektir. Erdoğan bu tehditleri yapacak. Hodri meydan. Elinden geleni ardına koyma” ifadelerini kullandı.

Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce ziyaretine ilişkin de “Seçim güvenliği, deprem ve biraz nostalji oldu. Güzel bir görüşme oldu. Çekilme kararı verip vermeyeceğini bilmiyorum. Kamuoyunda oyları bölmeyin diye bir basıncı biliyoruz. O da şüphesiz biliyordur. Biz kimseye ‘Sen çekil kardeşim’ diyecek değiliz. Demeyi de doğru bulmayız. Takdir herkesin kendisinin. Milletin terazisinde herkes yaptığı işlemle ilgili bir ölçü alacaktır” değerlendirmesini yaptı.