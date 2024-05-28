CHP’de Erdoğan’ın hangi gündemle ziyaret edeceği merak konusu: Somut adım bekleniyor

Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapması beklenen iadei ziyaretin gelecek hafta olmasını beklediklerini söyleyen parti kurmayları, Özel’in de kendilerine, “Ziyaret bayram öncesi olabilir” dediğini aktardı.

Daha önce CHP’nin Erdoğan’ın ziyareti gerçekleşmeden ilk buluşmadaki konularla ilgili somut adımlar beklendiğini söyleyen partililer, “Bizim gündemimizde yine anayasaya uyulmaması, emeklilerin sorunları, asgari ücret, geçim derdi gibi konular var. Gezi tutukluları gibi konularda da henüz bir adım atılmadı. Erdoğan’ın nasıl bir gündemle geleceğini göreceğiz. Ama belki de ikinci görüşmeden sonra somut adımlar olabilir” yorumunu yaptı. Ayrıca kurmaylar Erdoğan ziyaretiyle ilgili “Bizi seçim döneminde terörle suçlayan Erdoğan’ın şimdi genel merkezimize gelmesi iddialı bir iş. Bizim hedefimiz kutuplaşmayı azaltmak ve bu ziyaret de bu açıdan olumlu” dedi.

GÖLGE KABİNE TEMASTA

Normalleşme süreci kapsamındaki temasların liderler dışında da gerçekleştiğini aktaran kurmaylar, CHP’nin gölge kabinesinin üyelerinin bakanlarla artık daha fazla temasta olduğunu söyledi. Gökan Zeybek’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yle, İlhan Uzgel’in de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğü kaydedildi. Murat Bakan’ın da Emniyet’te yaşanan kriz gibi gelişmelerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.