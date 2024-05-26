Erdoğan ve Özel şampiyon Galatasaray'ı kutladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 22:26
Erdoğan ve Özel şampiyon Galatasaray'ı kutladı
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Türkiye Süper Ligi'nde tüm maçların tamamlanmasının ardından şampiyon Galatasaray oldu. Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajlara geldi.

Erdoğan, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: 'AVRUPA KUPALARINA KATILMA HAKKI KAZANAN KULÜLERİMİZE BAŞARILAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hem şampiyon Galatasaray'ı hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüpleri tebrik etti.

"Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum."



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