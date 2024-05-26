Erdoğan ve Özel şampiyon Galatasaray'ı kutladı

Yayınlanma: 26.05.2024 - 22:26

Güncelleme: 26.05.2024 - 22:26

Türkiye Süper Ligi'nde tüm maçların tamamlanmasının ardından şampiyon Galatasaray oldu. Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajlara geldi.

Erdoğan, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/c8qazadJBZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2024

ÖZEL: 'AVRUPA KUPALARINA KATILMA HAKKI KAZANAN KULÜLERİMİZE BAŞARILAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hem şampiyon Galatasaray'ı hem de Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüpleri tebrik etti.

"Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum."

Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/s3uEBLiH8p — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 26, 2024



