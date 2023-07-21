CHP'li Bülent Tezcan: Zoom toplantısı parti ilkelerine aykırı değil

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Bülent Tezcan, önceki gün sosyal medyaya sızdırılan “toplantı” hakkında “Partinin ilkelerine aykırı olamadığını” söyledi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında Bülent Tezcan gibi CHP’nin önemli isimleriyle yapılan toplantının görüntüleri sızdırılmıştı. Tezcan söz konusu toplantıya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. 

(Bülent Tezcan)

Tezcan, “CHP’de bu her zaman olmuştur. Toplantıyı parti ilklerine aykırı olarak tarif etmek normal bir şey değildir. Böyle tarif etmek ya toplantıdan özel olarak rahatsız olmayı ya partilileri endişeye sevk etmek isteği olması ya da parti kültürünü bilmemek lazım. Bunlar partinin tarihinde olan şeylerdir ve her zaman olacak” dedi.

Tezcan, toplantıda konuşulan imza sürecine “23 Temmuz’da PM’nin toplanmasından dolayı” gerek kalmadığını belirtirken, toplantıdan rahatsız olanlara yönelik ise “En önemli parti zemini olan Parti Meclis’inin toplantıya çağrılmasından neden rahatsız olduklarını açıklamaları lazım” dedi.


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