CHP’de gergin kongre: Kaftancıoğlu yuhalandı
İl kongresi sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kürsüye çıktığı sırada yuhalandı.
CHP İstanbul 38. İl Kongresi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun konuşmasıyla başladı.
Partililere son kez seslenen Kaftancıoğlu kürsüye geldiği sırada yuhalandı.
Kaftancıoğlu sahneye çıktığında ise "Kayyum gidecek, Özgür gelecek" sloganları atıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Konakcı hakkında yeni gelişme!
- 'Teröre karşı omuz omuza'
- Hamas roketlerle vurdu... İsrail operasyon başlattı!
- İsrailli komutan esir alındı
- Cüneyd Zapsu'dan skandal videoya ilişkin açıklama!
- Yıldırım dışarıda 'oğullar' listede!
- Tiyatro oyuncusu ölümden döndü!
- O vali hakkında suç duyurusu
- Filenin Efeleri galibiyetle veda etti!
- Çalışma Bakanı’ndan emekli maaşı açıklaması