CHP’de gergin kongre: Kaftancıoğlu yuhalandı

İl kongresi sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kürsüye çıktığı sırada yuhalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 13:39
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CHP İstanbul 38. İl Kongresi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun konuşmasıyla başladı. 

Partililere son kez seslenen Kaftancıoğlu kürsüye geldiği sırada yuhalandı. 

Kaftancıoğlu sahneye çıktığında ise "Kayyum gidecek, Özgür gelecek" sloganları atıldı.


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