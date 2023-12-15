CHP'de gözler İstanbul'da: İşte kulislerde konuşulan o liste...

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Bazı ilçelerdeki isimler sabit kalırken birçok ilçe için yeni isimler ön plana çıktı. Söz konusu ilçelerde öne çıkan adaylar bazıları şöyle:

Adalar ve Üsküdar: Sinem Dedetaş, Ataşehir: Onursal Adıgüzel, Bakırköy: Ertan Yıldız, Beşiktaş: Rıza Akpolat, Beylikdüzü: Murat Çalık, Beyoğlu: İnan Güney, Büyükçekmece: Hasan Akgün, Çatalca: Erhan Güzel, Esenyurt: Ali Gökmen, Eyüpsultan: Bülent Özmen, Fatih: Mahir Polat, Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe, Güngören: Temel Akkoç, Küçükçekmece: Kemal Çebi, Maltepe: Deniz Erzincan, Silivri: Doruk Bulut, Sultanbeyli: Ayhan Koç, Şişli: Emrah Şahan.

Kulislerde konuşulan listeye göre Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki isimler aynı kalırken diğer ilçelerdeki adaylar değişiyor. Listedeki kişiler arasında da 1 Aralık’ta görevlerinden istifa eden isimler dikkat çekiyor. O isimler ise şöyle: Eski CHP İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, eski İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, eski İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, eski Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan.

4 ŞİRKET ARAŞTIRIYOR

Öte yandan İstanbul’da kazanmaya yakın ilçelerde ise aday profillerinde anket araştırmaları belirleyici olacak. Sadece İstanbul için dört şirketin yaptığı araştırmaların aralık ayının sonunda sonuçlanması bekleniyor.