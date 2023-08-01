CHP’de güç dengelerine ilişkin Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tosun’dan kritik açıklama: 'Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerden sonra...'

Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:25

Güncelleme: 01.08.2023 - 16:26

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinde yükselen ‘değişim’ sesleri ile beraber CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e konuştu. Özel, parti olarak seçimlerde “her dört kişiden üçünün oyunu” alamadıklarını ifade etti ve ‘öfke büyük, devrim şart’ dedi.

Muhalefet içerisindeki güç dengelerini Cumhuriyet TV’ye değerlendiren Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, kritik açıklamalarda bulundu. Tosun, Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun aynı yol haritasını izlediklerini aktardı. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerin ardından genel başkanlığı bırakabileceğini vurguladı.

“ÖZEL, İMAMOĞLU İLE BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN BİR ÇİZGİDE”

Tosun, Özel’in açıklamalarına ilişkin, “Özgür beyin Cumhuriyet’e vermiş olduğu röportaj İmamoğlu’nun ‘İktidar İçin Değişim’ web sitesinden, Oksijen’deki son yazısına kadar bir bütünsellik içinde bakılmayı gerektiriyor. Çünkü birbirinden kopuk, bağlantısız değil, hatta birbirini tamamlayan bir çizgiye oturuyor. Sayın İmamoğlu da sayın Özel de CHP için değişimin öneminden, gerekliliğinden bahsediyor. Burada önemli olan nasıl bir değişim, yol haritasının izleneceğinde Ekrem beyle Özgür beyin yaklaşımları birbirini tamamlıyor. Kişilerin değişimi değil bir zihniyet değişimi ile sosyal demokrat ilke ve değerleri harmanlamaktan bahsediyorlar. Burada temel mesele olarak toplumla kopan bağın yeniden tesis edilmesi görülüyor. Devrim yapılması gerekir gibi ifadelerin bir jargon olarak kullanıldığı kanaatindeyim. ” diyerek İmamoğlu ile Özel’in bibirini tamamladığını ifade etti.

“SEÇMEN TOPYEKÜN DEĞİŞİM TARAFTARI DEĞİL”

‘Değişim’ çağrılarını seçmen açısından değerlendiren Tosun, “Toplumun bir kesimi ‘mutlaka lider değişsin’ diyor. Seçmen bazında da bakıldığına topyekün lider değişimi taraftarı olmayan bir seçmen olduğunu da düşünüyorum. Çünkü siyaset birtakım maddi ve manevi ödüllendirme, statü, mevki taksimi üzerine de dayanıyor. Dolayısıyla daha statükocu bakanlar, mevcut yapının korunması taraftarıdır. Şu demek değildir ki: CHP üst yönetimi kesinlikle değişim karşıtıdır. Burada zaman ve yöntem açısından bir farklı yaklaşım var. Hala bir uzlaşının ortaya çıkmadığını görüyoruz” açıklamasında bulundu.

“KILIÇDAROĞLU YEREL SEÇİMLERDEN SONRA YENİLİĞİ TERCİH EDİYOR”

Tosun, Kılıçdaroğlu’nun ‘kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin’ sözündeki ‘liman’ olarak işaret ettiğini noktayı açıkladı ve “Burada iki liman adresi var. Acaba yerel seçimler mi, kurultay mı? Her koşulda Kemal bey, CHP’ye en önemli ve nihai katkıyı yerel seçimlerde partisinin başında olarak bir seçim kazandırma, zafer elde etme ve ondan sonra partiyi bir şekilde yeni bir genel başkana kavuşturmayı öncelikli olarak tercih ediyor. Ama burada tek başına Kemal bey belirleyici değil. Çünkü genel başkanı seçecek olan da bir kurultay var” dedi.

“EN GÜÇLÜ ADAY İMAMOĞLU”

Yerel seçimlerde izlenecek politikaya ilişkin konuşan Tosun “En güçlü aday, sayın İmamoğlu. Dolayısıyla CHP içinde aday gösterildiği takdirde seçim kazanmaya yatkın bir aktör. Onun dışında bir adayın gösterilmesi durumunda CHP’nin İstanbul’da seçim kazanması zora düşer. Ekrem beyin genel başkanlığa oynaması fomülünün çok fazla tercih edilmediğini, İstanbul’da yeniden belediye başkanı seçilip İstanbul hikayesinde daha büyük bir hikaye yazdıktan sonra özellikle ulusal politikada bir aktör olmaya yönelebilir. Fakat HDP ve İYİ Parti’nin İstanbul özelinde bir miktar oyu var. Dolayısıyla birleşmiş ya da iş birliği yapmış muhalefetin İBB seçimlerini kazanması daha kolay” diyerek sözlerini noktaladı.