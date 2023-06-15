İYİ Partili üyelerin AKP adayına oy vermesinin ardından ilk açıklama: 'CHP tarafından bir destek talep edilmemiş'

Yayınlanma: 15.06.2023 - 17:55

Güncelleme: 15.06.2023 - 18:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ihtisas komisyonlarında başkanlık seçimleri devam ederken Sağlık Komisyonu’nda AKP’nin adayı Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AKP ve MHP oylarının haricinde İYİ Partili iki üyeden de oy alarak başkan seçildi. Olayın ardından ilk defa Cumhuriyet TV’ye açıklamada bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti’nin politikasını anlatarak AKP’ye verilen oyların kişisel olduğunu dile getirdi.

“CHP TARAFINDAN BİR DESTEK İSTENMEMİŞ”

İYİ Partili milletvekillerinin bireysel tercihlerinin o yönde geliştiğini dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim, ‘AK Partili adayları destekliyoruz’ gibi bir parti politikamız yok. Tamamen o günün şartlarında, o olaya özgü ve milletvekillerimizin bireysel tercihi olmuştur. Eğer CHP’nin veya Millet İttifakı’na gönül veren kesimlerin bu yönde bir işbirliği beklentileri varsa bunun daha öncesinde konuşulması lazım. Sağlık komisyonunda bizim milletvekili arkadaşlarımız hem CHP’nin hem AKP’nin adayını orada öğreniyorlar. Önceden birisi gelip bizen destek istemiş değil.”

“BAŞKA ADAY OLDUĞUNU BİLMİYOR OLABİLİR”

Oylamanın ardından İYİ Partili Yüksel Arslan’ın “AKP adayına mı oy verdiniz?” sorusuna “Başka aday yoktu” diyerek yanıt vermesine dair konuşan Usta, “Başka aday olup olmadığını bilmiyor olabilir. Eğer ortak aday çıkartılacaksa bunları öncesinde konuşmak gerekirdi. Arkadaşlarımızdan öğrendiğim kadarıyla destek de talep edilmemiş” ifadelerini kullandı.

“CHP İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZDA İKTİDAR GRUBUNA KARŞI GÜÇLÜ OLUYORUZ”

Usta, ilerleyen günlerde meclis çalışmalarında sergileyecekleri tutuma ilişkin ise, “CHP ile hep işbirliği içerisinde hareket ettik ve bunun faydasını da gördük. Böyle olduğu zaman da iktidar grubuna karşı daha güçlü oluyorsunuz ve milletin faydasına olmayan bir kısım maddeleri çıkarma imkanına bu şekile kavuştuk. Bu işbirliği her zaman olmalı. Bu işbirliği herkesle de olabilir. CHP ile işbirliği meclis çalışmalarında devam edecektir, devam etmesinin ülke açısından faydası vardır” açıklamasında bulundu.