CHP'de güç yarışı dengede

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 03:26

CHP’de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğündeki çevrimiçi toplantının ardından partideki ilk yüzleşme, belediye başkanları toplantısıyla gerçekleşti. Hemen ardından düzenlenen Parti Meclisi (PM) ise “muhaliflerin gücünün ortaya çıkacağı” toplantıya dönüştü. Görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazları üzerinden yaşanan tartışma, itirazların değerlendirilmesiyle birlikte alevlendi. Toplantıda konuşan Bülent Tezcan’ın “Ben dahil genel başkanın değişmesi lazım” dediği öne sürüldü.

Önceki gün yapılan başkanlar toplantısında İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu bir araya gelirken yaşanan tartışmalar da kamuoyuna yansıdı. Ancak toplantının asıl etkileri, dün gerçekleştirilen PM toplantısına yansıdı. İmamoğlu öncülüğündeki çevrimiçi toplantıda yer alan Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl ve Muharrem Erkek’in arasında olduğu PM üyeleri, dünkü toplantıya katıldı. Toplantının açış konuşmasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak da ekonomi üzerine sunum yaptı.

‘DEĞİŞİM’ AÇISINDAN KRİTİK

Toplantının ana gündemini ise olağan kurultay süreci kapsamında mahalle delege seçimleri devam ederken görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazları oluşturdu. Genel merkez tarafından görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün, görevden almaya ilişkin itirazları görüşüldü.

Görüşmelerin ardından itirazlara ilişkin gizli oylamaya geçildi. İtirazların kabulü için 60 üyeli PM’de, 3’te 2 çoğunluk olan 40 oya ulaşılması gerekiyor. Kulislerde oylamanın, bir anlamda Kılıçdaroğlu’na yönelik güvenoyuna dönüşebileceği yorumu yapılırken muhalefetin de böylece var olan gücünün ortaya çıkacağı değerlendiriliyor. Muhaliflerin, oylamayla birlikte “değişim çağrılarını daha yüksek sesle dillendirilebileceği” belirtiliyor.

EKİPTE ‘ÇATLAK’ İDDİASI



Toplantı devam ederken parti kulislerine yansıyan iddialara göre İmamoğlu’nun öncülüğündeki “değişim” ekibinde yer alan isimlerden bazıları, “il ve ilçe başkanlarının görevlerine dönmesi” oylamasında görüş değiştirdi ve bu isimlerin “göreve iade edilmemesi” yönünde görüş bildirdi.

Öte yandan CHP’den Erzincan milletvekili olarak Meclis’e giren Mustafa Sarıgül’ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi’nin de CHP’ye katılma kararı görüşüldü. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi Zafer Partisi ile CHP arasındaki görüşmelerde imzalandığı iddia edilen mutabakatın da gündeme geldiği, bazı isimlerin bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi.