Sarıgül duyurdu: TDP, CHP'ye resmen katıldı
14 Mayıs'taki seçimlere CHP listesinden girerek Erzincan vekili seçilen Mustafa Sarıgül, TDP'nin CHP’ye katılımının onaylandığını duyurdu. Sarıgül, “TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir” ifadelerini kullandı.
CHP'de kritik Parti Meclisi (PM) toplantısında Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığındaki Türkiye Değişim Partisi (TDP) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan oylamada TDP resmen CHP'ye katıldı.
Partisinin CHP'ye katılımını onaylandığını duyuran Sarıgül’ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir."
CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi’nin CHP’ye katılımını onaylamıştır.— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) July 23, 2023
Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır.
Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir. #CHP #kemalkılıçdaroğlu @herkesicinCHP @kilicdarogluk
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