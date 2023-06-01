CHP'de gündem yoğun: Kılıçdaroğlu'ndan kurultay için ilk talimat!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 21:12

Güncelleme: 01.06.2023 - 21:47

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de peş peşe toplantılar gerçekleşti. Sıcak saatlerin yaşandığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

KAFTANCIOĞLU İLE GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görüştü. Burada Kaftancıoğlu bir araya gelen Kılıçdaroğlu seçim sonuçları ve bundan sonraki yol haritasını ele aldığı belirtildi. Toplantıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

MYK'DA TÜM ÜYELER İSTİFA ETTİ

Kaftancıoğlu görüşmesinin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki seçimin ardından yapılan ilk MYK toplantısında, MYK üyelerinin tamamının istifa ettiği ve Kılıçdaroğlu'nun da istifaları kabul ettiği belirtildi.

YENİ MYK HAFTAYA AÇIKLANACAK

Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıklayacağı belirtildi.

MYK SONRASI İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Yaklaşık 18.30'da biten MYK toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesi 19.30'da başladı. Görüşmede hem seçim sürecinin değerlendirilmesi hem de CHP’nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

SIRADA PM VAR

Habertürk'te yer alan habere göre, 3 Haziran Cumartesi günü ise CHP Parti Meclisi (PM) kapalı toplantı yapacak. Saat 10.00'da başlayacak toplantıda da seçim sonuçları, yol haritası ve kurultay görüşülecek. Geçtiğimiz yıl yapılması gereken CHP Olağan Kurultayı seçimler gerekçesiyle parti tüzüğünün verdiği yetkiyle 1 yıl ertelenmişti. Bu yıl yapılacak CHP Olağan Kurultayı'nın sonbaharda gerçekleşmesi bekleniyor.

Diğer yandan CHP PM toplantısında, CHP'nin Meclis yönetimi de belli olacak. Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması sebebiyle Meclis Grup Başkanı seçilecek. Bu koltuk için Özgür Özel'in ismi öne çıkıyor. Toplantıda ayrıca CHP Grup Başkanvekilleri ve diğer yönetim organları da belirlenecek.

KURULTAY TAKVİMİ İÇİN START VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına kurultay takviminin başlatılması için talimat verdi.