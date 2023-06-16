CHP'de hareketli hafta sonu: Kılıçdaroğlu, il başkanları ile bir araya gelecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü 81 ilin CHP İl Başkanı ile bir araya gelecek. Toplantıda, 1 ay önce gerçekleştirilen seçimin sonuçlarının değerlendirilecek.
'Değişim' tartışmalarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü 81 ilin CHP İl Başkanı ile bir araya gelecek.
SEÇİM SONUÇLARI MASAYA YATIRILACAK
Görüşme, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının değerlendirileceği belirtildi.
İMAMOĞLU İLE GÖTÜŞMÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu geçen günlerde Ahlatlıbel'de bir araya gelmişti.
CHP lideri son olarak 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevine son vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- Melek Mosso konseri sonrası 'karar'
- Görüşmenin perde arkası!
- Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti
- Cevdet Yılmaz asgari ücret için tarih verdi
- 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin şok iddia!
- Bahçeli söyledi, AKP gündemine aldı!
- ‘Emniyet, cemaat ve tarikatların arka bahçesi olmuştur’
- Gündemi sarsacak kulis: 'Erdoğan özel ekip kurdurdu...'