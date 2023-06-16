CHP'de hareketli hafta sonu: Kılıçdaroğlu, il başkanları ile bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü 81 ilin CHP İl Başkanı ile bir araya gelecek. Toplantıda, 1 ay önce gerçekleştirilen seçimin sonuçlarının değerlendirilecek.

ANKA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:15
CHP'de hareketli hafta sonu: Kılıçdaroğlu, il başkanları ile bir araya gelecek
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'Değişim' tartışmalarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü 81 ilin CHP İl Başkanı ile bir araya gelecek.

SEÇİM SONUÇLARI MASAYA YATIRILACAK

Görüşme, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının değerlendirileceği belirtildi.

İMAMOĞLU İLE GÖTÜŞMÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu geçen günlerde Ahlatlıbel'de bir araya gelmişti. 

CHP lideri son olarak 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevine son vermişti.


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