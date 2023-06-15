Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması: Bu bizim ilk adımımızdı
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 6. yıldönümünde “Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı” açıklamasında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a düzenlediği Adalet Yürüyüşü’nü 6. yılında andı.
‘#AdaletYürüyüşü6Yaşında’ etiketiyle bir paylaşım yapan CHP lideri şunları kaydetti:
“Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!”
Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı! #AdaletYürüyüşü6Yaşında pic.twitter.com/kBVOuDMP24— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 15, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'kırgınlık'
- CHP’deki yenilgi dersleri
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- Diyarbakır'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!
- Mezuniyet töreni ahlaksızlıkmış!
- AKP'li belediye Melike Şahin konserini iptal etti
- Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengin 10 insanı
- 'Uzak durun' anonsları yapılıyor
- 1190 dokunulmazlık dosyası Cumhurbaşkanlığına verildi
- Jesus'tan Ali Koç'a eleştiri... 'Güvensem kalırdım'