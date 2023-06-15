Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması: Bu bizim ilk adımımızdı

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 6. yıldönümünde “Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı” açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 17:57
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması: Bu bizim ilk adımımızdı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a düzenlediği Adalet Yürüyüşü’nü 6. yılında andı.

‘#AdaletYürüyüşü6Yaşında’ etiketiyle bir paylaşım yapan CHP lideri şunları kaydetti:

“Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!”


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