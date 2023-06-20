CHP’de İmamoğlu ve Özel’in son açıklamaları ‘geri adım’ olarak yorumlandı: Seçime Kılıçdaroğlu’yla

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

CHP’de seçim sonrası adaylık çıkışlarıyla gündeme gelen Grup Başkanı Özgür Özel, “Adaylık ilanım yok” derken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “CHP, değişime öncü hamleleri yapmak zorunda. Bunun da adresi Kılıçdaroğlu” dedi. Parti içinde bu açıklamalar “geri adım” olarak yorumlandı.

CHP’de “değişim” talebini gündeme getiren İmamoğlu ve Özel’den geçen hafta dikkat çeken açıklamalar geldi. Fatih Altaylı’ya dün açıklama yapan İmamoğlu, “Hayal kırıklığını tamir etmenin yolu lider değiştirmek mi?” sorusuna “Benim ağzımdan böyle birşey çıkmadı. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Genel başkan değişimi de gerekiyorsa o da dahil” dedi. “Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor” diyen İmamoğlu, “Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP’ye yakışır şekilde ilerler. Genel başkan da onurlu bir şekilde süreci yönetir. Sonunda birine el verir. Bir değişimin önünü açacağını zannediyorum” ifadelerini kullandı. Daha önce genel başkanlık için adaylık çıkışı yapan Özel ise “Bugün için adaylık ilanım yok” dedi.

‘DELEGEDE KARŞILIK YOK’

Parti içinde İmamoğlu ve Özel’in açıklamaları “geri adım” olarak değerlendiriliyor. İki ismin de kamuoyunda popüler ve sevilen isimler olduğunu söyleyen CHP kaynakları, “Ancak sokaktaki popülerlikle CHP delegesinin bakışı aynı olmuyor. İkisi de açıktan birer çıkış yapmadı. Yapmadıkları için de ikisi hakkında da tabanda tam bir yorum yapılmıyor. İmamoğlu’nun belediyeyi bırakması parti içinde çok istenmiyor. Özgür Bey ise Kemal Bey’in karşısında olacak bir aday olmaz” yorumunu yapıyor. Bu nedenle “iki ismin de üstü kapalı çıkışlarının henüz delegede karşılık bulmadığı” konuşuluyor.

‘DEĞİŞİM YEREL SEÇİM SONRASI’

Parti içi isimler, tabanın “kavgasız bir değişim” istediğini vurgulayarak, bunu yapabilecek kişinin de Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun “kaptanlık” imasında da bunun yattığını söyleyen CHP kaynakları, “Bu nedenle genel başkan yerel seçimlere kurultay sürecini geçirerek ve güvenoyu alarak girmek isteyecektir. Sonrasında da görevi bırakacaksa yerel seçimlerde alınan bir başarı eşliğinde bırakmak isteyecektir. Delegede desteğin hâlâ Kılıçdaroğlu’nda olduğu görülüyor ve bir değişim olursa onun öncülüğünde olacaktır” değerlendirmesini yapıyor.