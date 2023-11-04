CHP Grup Başkanvekili Başarır: Özgür Özel kazanamazsa görevi devrederim
CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, kurultay seçimini Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde görevini devredeceğini açıkladı. Başarır, "'Gencecik' milletvekillerimiz var. Faik Bey var, Engin Altay var. Gönül rahatlığıyla onlara veririm" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı saat 10.00 itibarıyla Ankara Spor Salonu'nda başladı. 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkan ve yeni PM’yi seçecek.
Kurultayın yapacağı salonda konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TELE1’e yaptığı açıklamada, seçimi Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde görevini devredeceğini açıkladı.
Başarır konuşmasında şunları söyledi:
“Benim imzam Sayın Özgür Özel’e. Artık yeter’ diyorum; delegelerimiz benim ailem. Delegelerimizin aileleri biliyorum onları ‘değişim, değişim, değişim’ diyerek yolcu ettiniz. Biz değişirsek, parti kurucu değerlerine dönerse kazanırız. Gönlüm, iradem Özgür Özel’den yana. Ha olmadı sayın genel başkan kazanırsa etik davranıp görevi devrederim. Bu bir etik meselesi. Beni grup başkanlığı var etmedi, sokak var etti. Daha gencecik milletvekili olan arkadaşlarımız var. Faik Bey var, Engin Altay var. Gönül rahatlığıyla onlara veririm. Hatay’ı dizayn Ali Öztürk var. Onlara veririm. Ben 5 yıldır milletvekiliyim, onlar 5 aylık milletvekili."
Başarır ayrıca yarışı 750 oyla Özel’in kazanacağını söyledi.
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