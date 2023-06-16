CHP'de kurultay düğümü

Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay sürecinin yerel seçimlerden önce başlatılacağını açıklamasına karşın, parti içinde genel başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağına ilişkin farklı yorumlar bulunuyor.

(Kemal Kılıçdaroğlu)



Bazı il başkanları yerel seçimlerden önce kurultayın yapılıp tartışmaların bitirilmesi gerektiğini söylerken bazıları da “Genel başkan ‘liman’ derken, tartışmaları yerel seçim sonrasına bırakmak istediğini söylüyor olabilir. Çünkü genel başkan seçimi demek yeni MYK, yeni danışmanlar, yeni kadrolar demek. Seçim sonrası büyük bir kurultay süreci olabilir” değerlendirmesini yapıyor.

(Faik Öztrak)



Hafta başında CHP Sözcüsü Faik Öztrak, genel başkanlık seçiminin yerel seçim öncesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin net bir ifade kurmazken partide adaylığını ilan eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel “Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var” açıklaması yapmıştı.

(Özgür Özel)



‘ÖRGÜT SEÇİM İSTER’

Kılıçdaroğlu’nun “aday gösterilirse zaten seçileceğini” söyleyen il başkanları, “Güven tazeleyerek seçime girmiş olur. Örgütlerde kongre süreci yapılıyorsa, genel başkanlık seçiminin de olmasını ister. Kurultayın olması parti içindeki havayı da hareketlendirir” değerlendirmesini yapıyor. Başkanlar İBB Başkanı İmamoğlu ile Özel’in adaylık çıkışının örgütteki karşılığına ilişkin de “Herkes delege seçimini bekliyor” yorumunu yapıyor.