CHP'de 'Lazkiye' toplantısı: 'Türkiye bir an önce yardım sağlanmasına öncülük etmeli'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 13:03

Güncelleme: 14.03.2025 - 13:03

CHP Dış Politika Danışma Kurulu, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanarak Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Genel merkezde gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, CHP'nin, Suriye’deki gelişmeleri hem Türkiye'nin çıkarları hem de kaygı veren insani gelişmeler açısından dikkatle ve yakından takip ettiği belirtilerek, "Cumhuriyet Halk Partisi 8 Aralık'tan bu yana bölgedeki gerilimleri ve saldırıları hükümetin ve yetkililerin dikkatine getirmiştir. Tüm uyarılarımıza rağmen Lazkiye ve çevresinde dehşet verici katliamlar yaşanmaktadır. Bu katliam, bir an evvel son bulmalıdır. Toplantıya, bölgede incelemelerde bulunan Hatay milletvekillerimiz de katılmış, gözlem ve tanıklıklarını paylaşmıştır. Çok sayıda vatandaşımızın, katliamların yaşandığı bölgelerdeki akrabaları durumdan doğrudan etkilenmektedir. Katliam haberleri geldiğinde oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının korunması ve tahliye edilmesi konusunda iktidar yetersiz kalmıştır. Konunun mezhep tartışmasına çekilmesi, yaşananların insani dramların gölgelenmesine hizmet etmektedir. Partimiz bu soruna konunun insani yönünü dikkate alarak yaklaşmaktadır" denildi.

"TÜRKİYE KORİDOR İÇİN ÖNCÜLÜK ETMELİ"

CHP'nin Suriye sorununa her zaman etik ve siyasi olarak doğru yerden yaklaştığı belirtilerek, "İktidarın bu olaylara yaklaşırken yaptığı resmi açıklama ve yetkililerin kullandığı ifadeler, adeta işlenen suçları görmezden gelmekte ve mağdur sivilleri suçlayan bir nitelik taşımaktadır. Sivil halkın, hem geçmiş rejimin suçları hem de olay öncesinde yapılan saldırılardan sorumlu tutularak katliama tabi tutulması kabul edilemez. Bölgedeki güvenlik sorunu ve sıkıntılar tam olarak sona ermemiştir. Binlerce insan kırsal bölgelere ve bölgedeki Rus üssüne sığınmıştır. Bölgede gıda ve sağlık malzemesine acil ihtiyaç vardır. Türkiye öncelikle Hatay'dan Lazkiye bölgesine gıda ve insani yardım sağlayacak bir koridor açılmasına ve bölgeye bir an önce yardım sağlanmasına öncülük etmelidir. İktidar, bölgede güvenliğin sağlanması için daha etkin girişimlerde bulunmalıdır. Bu hem insani açıdan önemlidir hem de buradaki istikrarsızlık Suriye’de genel bir istikrarsızlığın kapısını açabilir" ifadelerine yer verildi.