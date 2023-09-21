CHP'de mevcut yönetim yüzde 48'lik seçmen oyunun 'korunarak artırılabileceğini' savunuyor

Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.09.2023 - 03:00

CHP’de genel başkan adaylarının ortaya çıkmasının ardından mevcut yönetim de alınan seçim yenilgisine ilişkin eleştirilerini kamuoyu önünde yapmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda, “Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık” derken Parti Sözcüsü Faik Öztrak da “İstediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük” açıklamasını yaptı.

Partide genel merkez kanadının, “Bardağın boş tarafına bakılmamalı. Muhalefet seçmeni yüzde 48 oyla adayımız etrafında toplandı. Bunu dağıtmadan artırabiliriz” görüşünü savunduğu görülüyor. Program değişikliği, tüzük yenilenmesi gibi uygulamalarla seçmeni hareketlendirebileceğini düşünüyor.

‘ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK’

Partide değişimi savunanlar ise genel merkezin hem “hiçbir şey olmamış gibi davranan bir tavır sergilediğini” söylüyor hem de tüzük değişikliği gibi yapılacak çalışmaların “samimi olmadığını” savunuyor. Değişimciler, genel merkezin bu tavırlarıyla “seçmeni uzaklaştırdığını, yurttaşların haberleri izlemekten kaçtığını, siyaseti takip etmeyi bırakmaya başladığını” belirtiyor.

CHP’de bir değişimin ilk olarak partinin kendi seçmenini yeniden siyasete çekeceğini söyleyen isimler; “Bundan sonra yüzde 48’lik oyun üzerine konulabilir. Önemli olan kazanmak. Erdoğan’a oy verenler de memnun değil. Kime oy vereceksiniz diye sorulunca ‘Erdoğan’a, başka kim var ki?’ deniyor. Bir alternatifin oluşması için CHP’de de değişim olması gerekiyor” değerlendirmesini yapıyor.