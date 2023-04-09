CHP'de milletvekili adayları netleşti... Adana'da hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Adana listesi!

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 12:53

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 12:53

CHP milletvekili adayları netleşti. TBMM için ise kritik gün bugün. Partiler milletvekili adaylarını bugün 17.00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmek zorunda.

CHP'de milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sabah 07.15'te başladı. Saat 9.00 itibarıyla biten MYK'nın ardından Parti Meclisi (PM) toplandı.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu, PM toplantısı sürerken CHP'nin milletvekili adaylarına ilişkin kritik bilgilere ulaştı.

Buna göre; CHP'nin Adana'da milletvekilliğine aday göstereceği isimler şöyle:

Adana

1. Orhan Sümer





2. Müzeyyen Şevkin





3. Burhannetin Bulut





4. Sadullah Kısacık (DEVA)





5. Ayhan Barut





6. Berke Duvan





7. Hüseyin Keser





8. Erkan Karakaya





9. Orhan Toplum





10. Kübra Özbiçer





11. Ahmet Korkmaz





12. Sercan Polat





13. Murat Öztanrıöver





14. Ebru Yılmaz





15. Elife Müftüoğlu