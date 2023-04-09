CHP'de milletvekili adayları netleşti... Adana'da hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Adana listesi!

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken seçim hazırlıklarında da son viraja girildi. CHP'de milletvekili adayları belirlenmeye başlandı. Peki, Adana'da hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Adana listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 12:53
CHP'de milletvekili adayları netleşti... Adana'da hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Adana listesi!
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CHP milletvekili adayları netleşti. TBMM için ise kritik gün bugün. Partiler milletvekili adaylarını bugün 17.00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmek zorunda.

CHP'de milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sabah 07.15'te başladı. Saat 9.00 itibarıyla biten MYK'nın ardından Parti Meclisi (PM) toplandı. 

Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu, PM toplantısı sürerken CHP'nin milletvekili adaylarına ilişkin kritik bilgilere ulaştı.

Buna göre; CHP'nin Adana'da milletvekilliğine aday göstereceği isimler şöyle:

Adana

1. Orhan Sümer


2. Müzeyyen Şevkin


3. Burhannetin Bulut


4. Sadullah Kısacık (DEVA)


5. Ayhan Barut


6. Berke Duvan


7. Hüseyin Keser


8. Erkan Karakaya


9. Orhan Toplum


10. Kübra Özbiçer


11. Ahmet Korkmaz


12. Sercan Polat


13. Murat Öztanrıöver


14. Ebru Yılmaz


15. Elife Müftüoğlu


Adana CHP Milletvekili

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