CHP'de milletvekili adayları netleşti... Mersin'de hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Mersin listesi!

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken seçim hazırlıklarında da son viraja girildi. CHP'de milletvekili adayları belirlenmeye başlandı. Peki, CHP'de milletvekili adayları netleşti... Mersin'de hangi isimler aday gösterildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 12:47
CHP'de milletvekili adayları netleşti... Mersin'de hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Mersin listesi!
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CHP milletvekili adayları netleşti. TBMM için ise kritik gün bugün. Partiler milletvekili adaylarını bugün 17.00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmek zorunda.

CHP'de milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sabah 07.15'te başladı. Saat 9.00 itibarıyla biten MYK'nın ardından Parti Meclisi (PM) toplandı. 

Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu, PM toplantısı sürerken CHP'nin milletvekili adaylarına ilişkin kritik bilgilere ulaştı.

Buna göre; CHP'nin Mersin'de milletvekilliğine aday göstereceği isimler şöyle:

Mersin

1. Ali Mahir Başarır

 

2. Gülcan Kış

 

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

 

4. Talat Dinçer

 

5. Hasan Ufuk Çakır

 

6. Emre Yılmaz

 

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

 

8. Leyla Serin Kırık

 

9i Ahmet Yorgun

 

10. Mehmet Gültekin Uğur

 

11. Şerife Arıcı

 

12. Güven Kocabıyık

 

13. Neslihan Çelebi


Mersin Milletvekili CHP

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