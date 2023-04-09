CHP'de milletvekili adayları netleşti... Şanlıurfa'da hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Şanlıurfa listesi!

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken seçim hazırlıklarında da son viraja girildi. CHP'de milletvekili adayları belirlenmeye başlandı. Peki, Şanlıurfa'da hangi isimler aday gösterildi? İşte CHP Şanlıurfa listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 12:56
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CHP milletvekili adayları netleşti. TBMM için ise kritik gün bugün. Partiler milletvekili adaylarını bugün 17.00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmek zorunda.

CHP'de milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sabah 07.15'te başladı. Saat 9.00 itibarıyla biten MYK'nın ardından Parti Meclisi (PM) toplandı. 

Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu, PM toplantısı sürerken CHP'nin milletvekili adaylarına ilişkin kritik bilgilere ulaştı.

Buna göre; CHP'nin Şanlıurfa'da milletvekilliğine aday göstereceği isimler şöyle:

Şanlıurfa

1. Mahmut Tanal


2. Müslüm Cengizhan Akalın


3. Ahmet Tüysüz (DEVA)


4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)


5. İbrahim Direk


6. Süleyman Gök


7. Ali Fethi Gürler


8. Abdullah Direk


9. Müslüm Şikak


10. Adnan Tüysüz


11. Abdulkadir Çetin



CHP Şanlıurfa Milletvekili

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