CHP'de olağanüstü kurultay günü: 'İrade milletindir'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 00:43

Güncelleme: 06.04.2025 - 00:45

CHP, bugün 21. Olağanüstü Kurultayı'nı Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Kurultayın ana sloganı, "İrade milletindir" olacak iken ana temanın ise 'erken seçim' talebi olacağı öğrenildi.

MİTİNG DE DÜZENLENECEK

Kurultayın yapılacağı salonun önüne yurttaşlar da davet edildi. Partiden yapılan açıklamada, "Eğer birileri demokrasiyi araç görüp tek adam rejimine, hayallerindeki saltanata doğru yürümeye kalkıyorlarsa bunlara karşı demokrasiyi savunmak haktır! Bu mücadelenin yeri meydanlardır!" ifadeleri kullanıldı.

Saat 16'da CHP lideri Özgür Özel'in burada yurttaşlara seslenmesi bekleniyor.

Eğer birileri demokrasiyi araç görüp tek adam rejimine, hayallerindeki saltanata doğru yürümeye kalkıyorlarsa bunlara karşı demokrasiyi savunmak haktır! Bu mücadelenin yeri meydanlardır!



???6 Nisan Pazar

??Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yenimahalle

?16.00 pic.twitter.com/U2jwugVrJf — CHP ???? (@herkesicinCHP) April 5, 2025

İMAMOĞLU: YARIŞ DEĞİL, BARIŞ KURULTAYI

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise olağanüstü kurultay öncesi gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ile görüşmesinde kurultaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özgür Özel ile siyasi tarihimizde örneğine çok az rastlanacak bir kader ve mücadele ortaklığımız var. Bu bağlamda olağanüstü kurultayda Özgür Özel’e desteğim tamdır. Zorlu bir mücadeleyi birlikte götürüyoruz.

Özgür Özel’in olağanüstü kurultayda kapsayıcı, birleştirici, kucaklayıcı bir başlangıç yapacağına, yönetim kadrosunu bu yönde oluşturacağına inancım tamdır. Kimseyi dışlamadan, bu gidişe cesurca karşı duran bütün kesimleri içine alarak topluma büyük bir umut vereceğiz. Omuz omuza, kol kola, el ele olacağız. Tek arzumuz, idealimiz, milletimize adil refah dolu bir dünya sunmak, böyle bir yolculuğu, birlikte yapmanın onurunu yaşamaktır."

ESKİ BAŞKANLARA DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay öncesi CHP'li eski başkanları kurultaya davet etmişti. CHP'den yapılan duyuruda şu ifadeler yer almıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce görev yapan dört Genel Başkanı telefonla arayarak, 6 Nisan Pazar günü yapılacak 21’inci Olağanüstü Kurultaya davet etti. CHP lideri Özel; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi."

Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay öncesi genel başkanlığa aday olmayacağını, "Aday olmama kararımın nedeni; partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir" ifadeleri ile açıklamıştı.

CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Genel Başkanlık adaylığını duyurmuştu.

Kurultayda Divan Başkanlığı için ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ismi geçiyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ''BİRLİK VE BERABERLİK'' VURGUSU

ANKA'nın aktardığına göre, Özel'in kurultayda yapacağı konuşmada, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla gelişen süreç ve bundan sonrası için ''birlik ve beraberlik'' mesajı vermesi bekleniyor. Özel’in kurultay delegelerine hitabında, ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' vurgusu yapacağı da öğrenildi.

1350 DELEGE OY KULLANACAK

Olağanüstü kurultayda, CHP’nin bir önceki kurultayında oy kullanan 1200’ü il kongrelerinde belirlenen, 168’i doğal delege sınıfından toplam 1368 delegenin katılımı bekleniyor.

Ancak önceki kurultayın ardından bazı delegelerin partiden ihraç edilmesi, partiye yeni milletvekili katılımlarıyla birlikte bu sayının 1350 civarında olması bekleniyor.