Kurultay öncesi son hazırlıklar... Kongre merkezi CHP bayraklarıyla donatıldı!
CHP, yarın gerçekleştireceği 21'inci Olağanüstü Kurultay öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kongre merkezinin etrafı parti bayrakları ile donatılırken, Mustafa Kemal Atatürk ile Özgür Özel’in resimlerinin bulunduğu pankart binaya asıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21'inci Olağanüstü Kurultay’ını, yarın Ankara Yenimahalle’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.
Kurultay öncesi salonda son hazırlıklar yapılıyor. Kongre merkezinin etrafı parti bayrakları ile donatıldı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in resimlerinin bulunduğu pankart binaya asıldı.
İçeride ise “21. Olağanüstü Kurultay İrade Milletindir” yazılı pankartlar bulunuyor. Basın emekçilerinin yayınlarını gerçekleştirebilmesi için de özel bir alan ayrıldığı görüldü.
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