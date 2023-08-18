CHP'li Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması

Yayınlanma: 18.08.2023 - 19:23

Güncelleme: 18.08.2023 - 19:23

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre süreci devam ediyor. 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerinin çok azı tamamlandı. İl kongreleri ise 15 Ekim’de tamamlanacak. ‘Değişim’ mesajlarının estiği bu süreçte, en çok merak edilen konu ise genel başkanlık koltuğuna kimlerin talip olacağı.

İsmi CHP Genel Başkanlığı için geçen Özgür Özel, adaylığını açıklamaya hazırlandığı iddialarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Medyascope’tan Cansu Timur’a konuşan Özel, “İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız. Bu konuda önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Tutum belgesi genel konularla ilgili bir belge olacak. Aday olup olmayacağım anlamına gelmez. Aday olursam benden duyarsınız.” dedi.