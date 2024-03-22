CHP'deki 'para sayma' görüntüleri: Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 18:40

Güncelleme: 22.03.2024 - 18:43

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddiasıyla sosyal medyada, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan, ancak mevcut il binasının eski mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

BAŞKAN YARDIMCISI İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Onur Öksel, bugün Çağlayan adliyesine gelerek ifade verdi.

KAFTANCIOĞLU ŞÜPEHELİ SIFATYILA İFADE VERDİ

'Şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bugün İstanbul Adliyesine gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdi. Yaklaşık 3 saat süren ifadenin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"EVE GİRER GİRMEZ AYAKKABI KUTULARINI KONTROL ETTİM"

"Öncelikle şunu söyleyeyim, ben dün gece geç saatte İstanbul'a geldim ifade vermek üzere. Şüpheli olarak davet edilince eve girer girmez ilk yaptığı şey neydi biliyor musunuz? Evdeki ayakkabı kutularımı kontrol etmek. Evdeki bütün ayakkabı kutularını açtım, ne mutlu ki hepsinin içinde ayakkabılar vardı. Ama bir acı gerçeklik var ki eskimiş ayakkabılarım? Buradan çıkışta bir tane ayakkabı almaya gideceğim. Yani bu vesileyle ayakkabılarımın yenilenmesi gerektiğini öğrenmiş oldum."

Kaftancıoğlu, açıklamasına, "Şimdi bunu biraz gülerek söylüyorum ama içeride de söylediğim bir şeyi tekrarlayayım. Acı acı gülerek Aziz Nesin'in dediği gibi. Değerli arkadaşlar, gayri meşru ve yasa dışı yollarla ortaya sunulan görüntülerle ilgili ilk ifadeye çağrılan ben olsaydım ifade vermeyi reddederdim diyerek ifadeye başladım. İlk ben olsaydım. Önce o gayrimeşru yollarla kayıtları yapanların hukuk karşısında sorumluluğu neyse ortaya çıkarılır, ondan sonra bizlerin bilgisine başvurulacaksa elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey nettir, blgilerimizi paylaşırız" şeklinde devam etti.

"SEÇİME GİDERKEN PARTİMİZİ YIPRATMAK İÇİN KULLANILAN APARAT"

Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün ayın kaçı? Yanlış bilmiyorsam 22'si. Seçime kaç gün var arkadaşlar 9 gün. İl binası ne zaman alınmış? 2019'da. Ve ne mutlu ki İstanbul örgütüne il binasını ne kadara alıyoruz demişsek bütün tutarı İstanbul örgütü verildiğini görmüş mal sahibine. Ama ne üzücü ki 2019'da İstanbul örgütünün büyük katkılarıyla alınmış olan il binasını seçime 10 gün kala 9 gün kala yok montajla, dublajla herhalde uğraşacak zaman bulamadılar seçim öncesi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve seçimlere giderken partimizi yıpratmak için kullanılan aparattan bir şey değildir.

"YARGIYI DA BU SÜRECİN PARÇASI YAPTILAR"

Ve benim bu davada şüpheli olarak gelmem, sakın yanlış anlaşılmasın kendimi bir şey zannettiğimden ya da önemsediğimden değil, kendimi bildiğimden dolayı, yol arkadaşlarımı bildiğimden dolayı seçim öncesi yapılan ve görünen o ki seçime kadar da sürdürülmeye çalışılacakları siyasallaştırılmış yargının, yargıyı da bu sürecin parçası yaparak sürdürecekleri bir süreçlerdir. Daha fazla zamanınızı almayayım. İçerde de il binası alımına dair bütün bilgileri, sorulanları aynen size anlattığım gerçeklikte ve netlikte yanıtladım. Hepinize kolay gelsin diyorum."

EL ÇEKTİRİLME İDDİASINA YANIT VERDİ

Kaftancıoğlu, süreçten el çektirildiği iddialarına yanıt vererek, "Böyle bir şey söz konusu değildir. Kaldı ki mal sahibinin avukatının buna dair ne fikri, ne de bilgisi olabilir. Öyle bir ifadeyi niye verdiği konusunda en ufak bir fikrim yok" dedi.

Görüntülerin Tuncay Yılmaz'a verildiği sorusuna Kaftancıoğlu, "Hiçbir bilgim yok, fikrim de yok. Hep söylentiler, söylenenler üzerinden, ben içeride il başkanlığı binası süreciyle ilgili bildiğim bizzat içinde olduğum ve sorumlusu olduğum, yürüttüğüm süreçlere dair bilgi verdim. Bilmediğim konuda yorum yapamam" diye konuştu.

ŞU ANA KADAR 8 İFADE VERİLDİ

Soruşturma kapsamında 14 Mart'ta CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Mevcut CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta adliyeye gelerek ifade vermişti. Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ise yine 18 Mart'ta kendi isteğiyle savcılığa gelerek ifade verdi.