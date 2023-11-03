CHP'de yarın yapılacak kurultay öncesi, trafik hızlandı son hazırlıklar devam ediyor

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

Kurultay haftasında sona gelen CHP’nin genel merkezinde önceki gün trafik hızlandı. CHP’de bugün artık son temasların yapılması, listelere son şekillerinin verilmesi ve konuşmaların yazılması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın yapacağı konuşmayla ilgili kendilerinden görüş topladığını aktaran kurmaylar, “Hareketli bir konuşma olacak. Tabanı silkeleyecek. Nitelikli bir seçim değerlendirmesi yapacak. Kendi değil parti adına yeni bir çerçeve çizecek” değerlendirmesini yapıyor.

CHP seçmeninin seçim sonuçları nedeniyle yaşadığı moral bozukluğunu atlatamadığını söyleyen mevcut yönetimden isimler, “Bu nedenle moral bulduğumuz bir kurultay olması gerek. Her zaman söylüyoruz. Son seçimde yüzde 48 oy aldık ama bu yüzde 48’in morali bozuk. Fakat aynı zamanda bu kitlenin AKP’ye oy vermesi için bir nedeni yok. Yapmamız gereken bu moral bozukluğunu toparlamak, onlara gerçek anlamıyla bir yenilenme sunmak ve yerel seçimler için umut vermek. Seçimin neden kaybedildiğini de anlatmak. Genel başkan konuşmasının çerçevesini çizecek” diyor.

‘YENİLENMEYE İŞARET’

Değişim isteyenlerden gelen “CHP saltanat mı devredilsin?” eleştirilerini de yanıtlayan kurmaylar, “Burada Kemal Bey, Özgür Özel’in partiyi sosyal demokrasi yolundan götüremeyeceğini söylemek istiyor. Özgür Bey, toplumda olan bir öfkeyi yönlendirerek partide sadece lider değişimi için uğraşıyor. Bunu yaparken de eski yönetimden kişiler onu destekliyor. Fakat bu öfkeyi yönlendirerek, ‘Danışmanları göndereceğim’ gibi popülist, kulağa hoş gelen söylemleri kullanarak olacak bir değişim, partide gerçek bir yenilenmeyi sağlamaz. Genel başkan da bu nedenle konuşmasında partinin kendisiyle nasıl yenileneceğini ve partiyi nasıl güvenli bir limana ulaştıracağını anlatacak” diyor.

SALONA ‘OYUN’ AFİŞİ

CHP’de kurultayın yapılacağı Arena Spor Salonu’na dün asılan bir pankart dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin astığı iddia edilen pankartta, “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” ifadesi yer aldı. Pankart Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kaldırıldı. Komitesinin onayından geçmeyen hiçbir pankartın ise salonda yer almayacağı belirtildi.