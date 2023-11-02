CHP kurultayının yapılacağı salonda dikkat çeken afiş!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan 38. Olağan Kurultay'a sayılı saatler kala, Ankara Arena Spor Salonu’na asılan pankart dikkat çekti.
4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na sayılı saatler kaldı. 4 Kasım günü Genel Başkan seçimi yapılırken, 5 Kasım’da Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek.
Kurultayın gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu’nda ise mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin hamlesi dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin astığı belirtilen pankartta, “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” ifadesi yer aldı.
İşte o pankart: