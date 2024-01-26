CHP'de yerel seçimler için karar günü

Yerel seçim çalışmalarına geçen hafta ara veren CHP, bugün yapacağı PM toplantısı ile yine çok sayıda adayını açıklayacak.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 26.01.2024 - 03:00
CHP'de yerel seçimler için karar günü
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Parti kurmayları bu hafta aralarında Muğla, Antalya, Sakarya gibi pek çok yerde adayların ilan edileceğini belirtiyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın adının Muğla için öne çıktığı belirtiliyor. Antalya’da da Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ismi tekrarlanıyor. 

Kurmaylar, İzmir’in bugün ele alınabileceğini söylüyor. Parti kulislerinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel gibi pek çok isim İzmir için anılıyor. Ankara’da da İstanbul’da çok sayıda belediyenin ilan edileceği vurgulanıyor. 


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