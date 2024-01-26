CHP'de yerel seçimler için karar günü
Yerel seçim çalışmalarına geçen hafta ara veren CHP, bugün yapacağı PM toplantısı ile yine çok sayıda adayını açıklayacak.
Parti kurmayları bu hafta aralarında Muğla, Antalya, Sakarya gibi pek çok yerde adayların ilan edileceğini belirtiyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın adının Muğla için öne çıktığı belirtiliyor. Antalya’da da Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ismi tekrarlanıyor.
Kurmaylar, İzmir’in bugün ele alınabileceğini söylüyor. Parti kulislerinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel gibi pek çok isim İzmir için anılıyor. Ankara’da da İstanbul’da çok sayıda belediyenin ilan edileceği vurgulanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Malatya'da korkutan deprem!
- Demir çelik devi üretimi durdurdu
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!
- Buket Aydın, Şahan Gökbakar ve eşini hedef aldı!
- Silifke'de sürpriz hasat: Tanesi 2,5 liradan satılıyor
- Bakanlara emekli maaşı talimatı
- Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu!