Adaylar belirleniyor... CHP Genel Merkezi'nde 2 günlük ziyaretçi yasağı!
CHP Parti Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere Cuma günü toplanacak. Toplantı nedeniyle bugün ve yarın genel merkeze ziyaretçi kabul edilmeyeceği aktarıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugüne kadar 622 seçim çevresinde adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını tamamladı.
Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Cuma günü saat 13.00'da toplanacak. MYK'nin ardından akşam saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak.
Toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı öğrenildi.
Öte yandan, CHP, aday belirleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 09.00'dan itibaren 2 gün parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.
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