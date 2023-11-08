CHP’deki değişime HEDEP temkinli

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Demokratik değişimleri saygıyla karşıladıklarını vurgulayan HEDEP, “tabandan gelen değişimlerin enerji yaratacağını” söylerken yerel seçime yönelik ittifak gibi konular için de temkinli yaklaşıyor.

Parti kaynakları, “Erken tartışmalara girmeye gerek yok. Bir şeyler söylemek için daha erken. Nasıl bir değişim olacağını görmek gerek” yorumu yapıyor.

Öte yandan HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, grup toplantısında HEDEP’i ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef alan MHP lideri Bahçeli’ye “Bölücü olan onlar. Demirtaş onurumuzdur” yanıtı verdi.

Yerel seçimler için adayların sandık kurarak belirleneceğini duyurdu.