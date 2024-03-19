Bakan Tunç'tan CHP'deki 'para sayma' soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:14

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:22

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'daki ölümlü kaza sonrası ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu T.C. ile ilgili açıklama yaptı.

Yaralanan, ölenlerin yakınlarının tazminat davası açmaları durumunda tedbir konulabileceğini aktaran Tunç, "Cezai açıdan soruşturma kapsamında tutuklama kararı yargılama makamlarınca verildi. Eylem Tok’un asistanı o gece kaçmalarına yardımcı olan kişi. Bir de yaralananlardan birinin telefonunu oradan almış, o da delilleri yok etme anlamında bir hareket. Onun hakkında da yargılama makamlarınca adli kontrol kararı verildi. Baba hakkında da adli kontrol kararı verildi" dedi.

"DOSYADA BİR EKSİKLİK YOK ŞU ANDA İADEYLE ALAKALI"

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

* Bizim geçici tutuklama kararının uygulanması. Yani biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız diyoruz. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı.

* Bizim ülkemizin kanununda da vatandaş iade edilmez diye bir kural var. Ama bu kesin bir kural değil. Burada annenin suçu bakımından işte alt soy, üst soy suçluyu kayırma suçundan cezasızlık durumu var deniyor. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir.

"İFADESİNİ ALMADAN CEZALANDIRMA YOLUNA GİDEMİYORUZ"

* Biz soruşturmayı açarız. Ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Kaçak şahısla ilgili olarak en son Anayasa Mahkemesi, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiğinizde bile kaçak şahsın ifadesini almanız gerekir diyor. En son yaptığımız düzenleme de bununla ilgiliydi, 8. Yargı Paketi’nde. Dolayısıyla biz ifadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz.

* (ABD makamları) Yargılayabilir. Yani der ki "Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım" diyebilir.

CHP’DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

CHP'deki para sayma görüntüleri ile ilgili de konuşan Tunç, şunları söyledi:

* Nereden geldi bu paralar diye savcılık sormaya başladı. Her birini tek tek ifadeye çağırdı. Tabii orada paraları sayan İBB Spor Kulübü'nün Başkanı, meclis üyesi aynı zamanda Beylikdüzü'nden meclis üyesi. Basından öğrendiğim kadarıyla nerden aldığını söyledi. 3 çanta olunca, tek başına götüremeyeceğini, güvenlik açısından Tuncay Yılmaz’ı da çağırdığını, onunla beraber ondan yardım istediğini söyledi. Bu paraların kaynağı nedir? Nereden geldi? Partiye bağışla… Belgeleri nerede? Bankadan mı?

* Milletvekilinin tanık olarak ifadesi alınacak. Davetiye çıkarıldı. Gelip ifade vermesi lazım. Vermezse o zaman demek ki karanlık bir nokta var ki açıklamıyor. Kamuoyunda şimdi milletvekilinin zorla getirilmesi söz konusu olmaz. Ama gelip kaynağı söylememesi önümüzde seçim var yani. Tanık olarak milletvekili beyanda bulunabilir, ifadesine başvurulabilir. Varsa bir suç unsuru, bunu çıkaracak olan Cumhuriyet Savcılığıdır ve soruşturma da başlamıştır. Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Sosyal medyada adalet nerede diye yazmaya başladılar. Savcılık niye el koymuyor dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, Savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz.

* O görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınıyor. İfadeleri biz de bilmeyiz. Savcılık ifadeden yola çıkarak başka ifadeye ihtiyaç duyuluyor. O da çağırılıyor. Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı nereden alındığına bağlı. Aldığı yere göre değişir. Siyasi Partiler Kanunu’nda bağışın kuralları var, belli bir miktarı var. İfadelerin alınmasını bekleyeceğiz. O ifadeler sonrasında ne tür bağlantılar çıkar, onu hep beraber göreceğiz.

"TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDAKİ OLAYLAR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların sahalarda olmaması gerektiğini belirterek, "Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. Spor kardeşliktir diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. Dünkü olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı" dedi.

EROS'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Yılmaz Tunç, kedi Eros'un katledilmesine ilişkin davaya dair de "Eros’un bu şekilde canice katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bir cana bu şekilde eziyet edilerek 6 dakika boyunca tekmelenmesi bir caniliktir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu tür fiillerin hiç cezası yoktu. Para cezası vardı" açıklamasını yaptı.