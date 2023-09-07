CHP’den 100. yılında yenilenme hedefi: Kılıçdaroğlu konuşacak

Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:13

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:13

Hafta sonu partisinin kuruluş yıl dönümünü kutlayacak CHP, 100. yaşında kendisini yenileyerek seçim yenilgisi sonrası moral bozukluğu yaşayan partililerini yerel seçimlere motive etmeyi hedefliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda başlattığı tüzük yenileme çalışmaları çerçevesinde, parti üyelerinden yaz boyu alınan görüşlerle bir taslak oluşturulacak. Partililerin pazar gününe kadar önerilerini iletmeyi sürdüreceğini söyleyen CHP kurmayları; Kılıçdaroğlu’nun da seçim sonrasından itibaren ilçe başkanları, kadın kolları yöneticileri gibi parti örgütünden pek çok isimle görüşerek önerilerini dinlediğini anımsattı.

Şu ana kadar yeni tüzük için parti örgütlerinin öne çıkardığı istekler arasında; “ön seçim yapılması”, “milletvekili listelerinde kadınların ve erkeklerin eşit temsilini sağlamak için fermuar sisteminin getirilmesi”, “kadın kolları, belediye başkanları, il başkanları gibi partililerin kurultayda delege olması” gibi başlıklar yer aldı.

“AY SONUNA DOĞRU OLUŞMUŞ OLUR”

Tüzükle ilgili tüm önerileri dinlediklerini söyleyen CHP kurmayları, “Sürecin sonunda bir taslak oluşturacağız. Kurultayda kuracağımız tüzük komisyonu bunu kurultay delegelerine sunacak. Tartışacağız. Ay sonuna doğru da taslağımız oluşmuş olur” bilgisini paylaştı.

“DÜZELTİYORUZ, YENİLENİYORUZ”

Öte yandan; Kılıçdaroğlu’nun partinin 100. yıl dönümünde yapacağı konuşmaya da değinen kurmaylar, “Partinin 100. yılının öneminin farkındayız. Önümüzdeki sürecin de bize yüklediği bir sorumluluk var. Yerel seçime büyük bir motivasyonla girmemiz gerekiyor. Seçim sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bunu düzeltiyoruz. Yenileniyoruz. Genel başkanımız da konuşmasında partinin bundan sonraki süreçte ne yapması lazım, üzerine düşen sorumluluklar neler bunları anlatacaktır” dedi.

“ERDOĞAN HER GÜN CHP KONUŞUYOR”

CHP içindeki değişim tartışmalarını da değerlendiren kurmaylar, “Kongrelerimiz sürüyor, eleştiriler yapılıyor. Ancak bunlar parti içi meseleler. Fakat bakıyorsunuz Erdoğan her gün bunları konuşuyor ve kampanyasını da bunun üzerinden yürütüyor. Ülke bir zam yağmuru altında, büyük sıkıntılar var ama CHP tartışılsın isteniyor. Biz parti içi meselelerin Türkiye’nin sorunlarının önüne geçmesini istemiyoruz” yorumunu yaptı.