Sisi ile görüşmesinin ardından Erdoğan'ın 'Rabia' işareti yapması dikkat çekti: Her şey 4 günde oldu
Mısır Devlet Başkanı Sisi ile yaptığı görüşme sonrasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında "Rabia" işareti yapması dikkat çekti. Söz konusu tokalaşma görüntüsüne ilişkin ise tepkiler sürüyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mısır Devlet Başkanı Sisi ile yaptığı görüşme üzerinden yüklendi.
Akşener, "Sayın Erdoğan’ın gösterdiği derin muhabbetten anlıyoruz ki, yeni bir dostluğun kıvılcımı çakıldı. Mavi Vatan’daki çıkarlarımızın bile yumuşatamadığı Sayın Erdoğan’ı demek ki, futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşar Esad’la birlikte maça giderlerse şaşırmayın" dedi.
Akşener aynı açıklamasında, "Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini, Sisi‘ye kaptırmış, Esma’nın onurunu da, Katar’da bırakıp, gelmiş oldu" ifadelerini kullandı. Akşener'in sözlerinin ardından Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında "Rabia" işareti yapması ise dikkat çekti.
Erdoğan’ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Katar'da Sisi ile el sıkışması tartışma konusu olmuş, muhalefet sert tepki göstermişti.
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