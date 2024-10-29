CHP’den Anıtkabir'e Cumhuriyet Yürüyüşü

Yayınlanma: 29.10.2024 - 14:13

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:20

CHP, Cumhuriyet’in 101’inci yıl kutlamaları dolayısıyla bugün Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki yürüyüşe; CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti örgütü, CHP’li Ankara ilçe belediye başkanları ve yurttaşlar katıldı. Yürüyüş öncesinde CHP lideri Özel, Birinci Meclis önünde yurttaşlara hitap etti.

Geçen yıllarda başlayan Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüme geleneğini sürdüren CHP’nin yürüyüşüne bu yıl da yoğun katılım oldu. Önceki yıllardan farklı olarak 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin başkanları da yürüyüşte yerini aldı. İlk kez CHP’nin 29 Ekim yürüyüşünde bir araya gelen 16 ilçe belediye başkanına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kortejin en önünde, CHP Ankara İl Gençlik Kolları'nın hazırladığı 'Cumhuriyet en büyük mirasımızdır. Tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" yazılı pankart taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de pankartı tutarak yürüdü. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Cumhuriyet en büyük mirasımızdır, tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla” yazılı pankartı taşırken vatandaşlar da "Cumhuriyet'i biz böyle kazandık" ve "Beyim değil, beynim bilir. Ben Cumhuriyet kadınıyım" yazılı pankartlar taşıdı. Yurttaşlar ayrıca yürüyüş boyunca “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları attı.