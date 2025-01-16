CHP’den Bekir Altun’un Adalet Akademisi’ne atanmasına tepki
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na atanan Bekir Altun’un Eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından HSK’ye şikayet edildiğini anımsatarak “Bazı hakimlerin yerlerinin değiştirilmesinden korktukları için çekinerek istediği kararları verdiği söylenen hakim mi etik değerleri sağlayacak?” dedi.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, dün TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye Adalet Akademisi’nin başkanlığına atanan Bekir Altun’a ilişkin konuştu.
Eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın yargı rüşvet, aracılık, usulsüzlük gibi iddialarla HSK’ye şikayet ettiği isimlerin arasında Altun’un da olduğunu anımsatan Bülbül “İsmail Uçar daha fazla konuşmasın diye Hasan Yılmaz’la beraber Yargıtay üyesi yaptılar. Hasan Yılmaz kim? Adalet Bakan Yardımcısı. Ödüllendirmeyi görün arkadaşlar” ifadelerini kullandı. Adalet Akademisi’nin görev tanımına da dikkat çeken Bülbül “Akademiye verilen görev ‘Hâkim ve savcı yardımcılarının tarafsızlık ve bağımsızlık başta olmak üzere mesleki etik değerleri artırmak.’ Bekir Altun gelecek, bunları yapacak. Yargıtay üyesi İsmail Uçar’ın rüşvetle suçladığı, yargı çetelerinin olduğunu söylediği ve bazı hâkimlerin yerlerinin değiştirilmesinden korktukları için çekinerek istediği kararları verdiğini söylediği hâkim yapacak. Adalet Akademisine bakın. İşte, geldiğimiz nokta bu” diye konuştu.
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