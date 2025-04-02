CHP'den, boykot yapanlara 'azgın azınlık' diyen Ticaret Bakanı'na tepki

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:05

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:05

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın boykot çağrılarına ilişkin kullandığı "azgın azınlık" ifadesine bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'den geldi.

Taşcıer, “Bu tepki, 19 Mart’ta gerçekleştirilen açık bir sivil darbe girişimine, yargının siyasallaştırılmasına ve milli iradenin gasp edilmesine karşı halkın haklı ve meşru bir direnişidir” dedi.

“İKTİDAR, HALKIN DEMOKRATIK TEPKİSİNİ BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

İstanbul’da yaşanan son gelişmelere atıfta bulunan Taşcıer, AKP’nin halkın iradesine pusu kurduğunu ve ekonomik gücünü kullanarak verdiği demokratik tepkiyi “faşizan bir refleksle” bastırmaya çalıştığını ifade etti.

Taşcıer, "Asıl zararı, siyasallaşmış yargıyla ekonomiye olan güveni yok edenler ve ülkeyi hukuki belirsizlik batağına saplayan saray rejimi veriyor" dedi.

CHP olarak boykot yapan halkın yanında olduklarını vurgulayan Taşcıer, "Gençlerin özgürlük, öğrencilerin eşitlik, yurttaşların demokrasi talebi karşısında duyarsız kalan bir iktidarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Türkiye’de artık yalnızca bir ekonomik boykot değil, doğrudan bir demokrasi mücadelesi yaşandığını belirten Taşcıer, "Bu halk neyi tüketeceğini bilir ama neye tahammül etmeyeceğini çok daha iyi bilir" ifadelerini kullandı.