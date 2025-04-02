CHP'li Emir böyle seslendi: 'Boykot çağrısı suçsa Erdoğan'a da soruşturma başlatın!'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 11:04

Güncelleme: 02.04.2025 - 11:05

Yurttaşların sosyal medyadaki çağrısıyla başlayani, ardından CHP lideri Özgür Özel'in desteğiyle büyüyen 2 Nisan boykot hareketi, geniş kitlelere yayılınca savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, boykot çağrısı yapanlara Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik soruşturması açıldı.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından boykot çağrısına yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

"CİĞERİNİZİN KAÇ OKKA OLDUĞUNU GÖRELİM!"

Emri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şunları kaydetti:

"35 yıllık diplomayı iptal edenler, geriye dönük soruşturmalara bayılanlar... Boykot çağrısı suçsa 2008 yılında Erdoğan'ın boykot çağrısına ilişkin de resen soruşturma başlatın da ciğerinizin kaç okka olduğunu görelim!"

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencileri, CHP'nin İBB'ye yönelik operasyon sonrası yayınlarından eylemlerine yer vermeyen medya gruplarına boykot çağrısını büyüttü. Başlatılan kampanya ile 2 Nisan'da hiçbir tüketimin yapılaması çağrısında bulunuldu.

"Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" kampanyasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki boykot çağrılarına ilişkin nefret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından re’sen soruşturma başlattı.