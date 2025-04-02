Yayınevlerinden tüketim boykotuna destek: Satışlara ara verdiler

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:56

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin üniversite öğrencilerinin çağrısıyla başlayan 2 Nisan genel tüketim boykotu yurt genelinde sürüyor.

19 Mart'tan kitlesel eylemler gerçekleştiren öğrencilerin bugün tüketimin durdurulması için yaptığı "genel boykot" çağrısına yayınevleri de destek verdi.

Aralarında NotaBene Yayınları, Yordam Kitap, Metis Yayınları, Notos Kitap, Ayrıntı Yayınları, İthaki Yayınları ve Sel Yayıncılık gibi yayınevlerinin de bulunduğu 19 yayınevi, 2 Nisan'da satışlarını durduracaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan yayınevleri, internet sitelerini bir gün boyunca satışa kapatacaklarını aktardı.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPAN YAYINEVLERİ

2 Nisan tüketim boykotuna destek veren yayınevleri şöyle:

Agora Kitaplığı, Alakarga Yayınları, Ayrıntı Yayınları, Dipnot Yayınları, Güldünya Yayınları, Holden Kitap, İthaki Yayınları, JBC Yayıncılık, Metinlerarası Kitap, Metis Yayınları, Monografi Yayınları, NotaBene Yayınları, Notos Kitap, Plüton Kitap, Sel Yayıncılık, SRC Kitap, Sırtlan Kitap, Vacilando Kitap, Yordam Kitap.