Yayınevlerinden tüketim boykotuna destek: Satışlara ara verdiler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin bugün yapılan genel tüketim boykotuna bazı yayınevleri de destek veriyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin üniversite öğrencilerinin çağrısıyla başlayan 2 Nisan genel tüketim boykotu yurt genelinde sürüyor.
19 Mart'tan kitlesel eylemler gerçekleştiren öğrencilerin bugün tüketimin durdurulması için yaptığı "genel boykot" çağrısına yayınevleri de destek verdi.
Aralarında NotaBene Yayınları, Yordam Kitap, Metis Yayınları, Notos Kitap, Ayrıntı Yayınları, İthaki Yayınları ve Sel Yayıncılık gibi yayınevlerinin de bulunduğu 19 yayınevi, 2 Nisan'da satışlarını durduracaklarını duyurdu.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan yayınevleri, internet sitelerini bir gün boyunca satışa kapatacaklarını aktardı.
BOYKOT ÇAĞRISI YAPAN YAYINEVLERİ
2 Nisan tüketim boykotuna destek veren yayınevleri şöyle:
Agora Kitaplığı, Alakarga Yayınları, Ayrıntı Yayınları, Dipnot Yayınları, Güldünya Yayınları, Holden Kitap, İthaki Yayınları, JBC Yayıncılık, Metinlerarası Kitap, Metis Yayınları, Monografi Yayınları, NotaBene Yayınları, Notos Kitap, Plüton Kitap, Sel Yayıncılık, SRC Kitap, Sırtlan Kitap, Vacilando Kitap, Yordam Kitap.
En Çok Okunan Haberler
-
- Boykot ilk sonucunu verdi: 'Çekiliyoruz'
- Cem Küçük'e canlı yayında sert tepki!
- Cemal Enginyurt, o müftüye demediğini bırakmadı!
- İşte dikkat çeken anketin sonuçları
- Eşinin tabut başındaki sözleri yürek yaktı!
- Soruşturma başlattılar!
- Bahçeli'nin ardından, MHP'li başkandan da tehdit!
- Cem Toker, AKP'ye katılacağını 'açıkladı'
- Özel'den TOBB Başkanı'na sert yanıt!
- O belediye, Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal etti