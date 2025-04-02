Hopa Belediyesinden boykota destek: Belediye sosyal tesisleri bugün hizmet vermeyecek
Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, belediyenin sosyal tesislerinin bugünkü boykot çağrısı kapsamında hizmet vermeyeceğini duyurdu.
Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın gücüne inandığını belirtti.
Meşru bir hak olan boykot hareketine destek verdiklerini ifade eden Cihan, belediyenin sosyal tesislerin de bu boykota dahil olacağını ve Kent Lokantası, Müze Kafe ve Mobil Büfe'nin bugün hizmet vermeyeceğini kaydetti.
Cihan açıklamasında, “Belediyemiz sosyal tesislerimizle bu hareketi destekliyor ve satışa ara veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın gücüne inanıyor, meşru bir hak olan boykot hareketini destekliyoruz.— Utku Cihan (@UtkuCihan_) April 1, 2025
2 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan Tüketim Boykotu’na belediyemiz sosyal tesislerimizle katılıyor ve satışa ara veriyoruz.
Kent Lokantası, Müze Kafe ve Mobil Büfe’miz… pic.twitter.com/DvGf9p1Oq5
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