CHP'den BTK hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:23

Güncelleme: 08.08.2024 - 16:23

CHP Antalya İl Gençlik Kolları üyeleri, Antalya Adliyesi önünde bir araya gelerek, sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin erişim engeli kararı alan BTK hakkında suç duyurusunda bulundu.

Üyeler adına açıklamayı yapan Gençlik Kolları Başkanı Özkan Yılmaz, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bürokratları tarafından alınan, fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan karar ile Instagram adlı sosyal medya platformuna erişimin engellenmesi keyfi uygulamalardan biridir. AKP iktidarı, daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük ve YouTube örneklerinde de olduğu gibi, kontrol edemediği ve tahakkümü altına alamadığı bir alanı daha piyon olarak kullandığı bürokratları aracılığı ile kanuna aykırı şekilde engellemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda görev alan bürokratlar bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı keyfi şekilde yok saymıştır. Bu uygulama bir suçtur. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri olarak anayasamıza açık şekilde karşı olan, halkımızın haber alma ve iletişim haklarını kısıtlayan, milyonlarca insanımızın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engelleyen, milyonlarca liralık hacme sahip ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla kabul etmiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Yılmaz ve avukatlar, savcılığa giderek hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini teslim etti.