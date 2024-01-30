Yediği dönerin parasını ödememişti: Kaymakamın görev yeri belli oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde restoranda yemeği beğenmediğini söyleyerek hesap ödemeyen kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Erzurum'un Karaçoban Kaymakamlığı'na atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 18:46
Yediği dönerin parasını ödememişti: Kaymakamın görev yeri belli oldu
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde 6 Kasım tarihinde yanındaki 2 misafiriyle restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner ardından da sütlaç siparişi vermişti.

Misafirleriyle birlikte dönerleri ardından da tatlı yiyerek çay içen Kaymakam Meral, kasaya yönelmişti.

Kasada duran işletme sahibi Ferhat Kodat’a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restorandan ayrılmıştı. Basına yansıyan haberlerin ardından İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

ERZURUM’A ATANDI

23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararı ile Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı.

Yusufeli'nde 5 ay görev yapan Kaymakam Meral, 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevini sürdürecek.


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