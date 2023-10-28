CHP’den cumhuriyetin ilanı videosu

Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:45

Güncelleme: 28.10.2023 - 15:53

Cumhuıriyet’in kuruluşunun 100. yıl coşkusu tüm Türkiye’de yaşanıyor. Alanlarda yapılan kutlamaların yanı sıra sosyal medyada da Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına dair özel içerikler yayınlanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de 1. TBMM’de 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı kanunun kabul edilişini anlatan bir video yayınladı.

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “29 Ekim 1923, Ankara’da saat 20:00, Meclis; çağdaş ve aydınlık yarınların kapısını aralayan, ‘Türkiye Devletinin şekli hükûmeti Cumhuriyettir’ kararını alıyor. Bu kararın çoşkusu, ‘Yaşasın Cumhuriyet!’ nidalarının coşkusuyla memleketin dört bir yanına yayılıyor. Milli egemenliğimizin simgesi, kimsesizlerin kimsesi, tüm ezilen milletlerin ideali Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! #benimcumhuriyetim” ifadelerine yer verildi.