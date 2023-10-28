Cumhuriyet: İnsanın yücelmesi

28 Ekim 2023 Cumartesi

Bağnaz ve barbar karanlıkların hırpaladığı Anadolu’nun yaşadığı umutsuzluk, çaresizlik sarmalından kurtulmasının adıdır Cumhuriyet.

Binlerce yıldır süren insanlaşma arayışının en değerli meyvesi olan Cumhuriyet, laik, halkçı, devletçi, ulusçu, bağımsız, devrimci özüyle Anadolu’nun Ulusal Kurtuluş Savaşı’yla ve devrimle kazandığı bir yaşam biçiminin adıdır.

Cumhuriyet, bir değerler toplamı ve geleceğini sahiplenme arayışıdır.

19 MAYIS 1919’LA BAŞLAYAN

“Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün mahv ve perişan edecektir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir toplumsal duruma kavuşacaktır” diyen “Doğu’nun Güneşi” Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde 19 Mayıs 1919’da başlayan bir mutluluk arayışıdır Cumhuriyet.

Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas kongrelerinden sonra Büyük Millet Meclisi öncülüğünde dönemin büyük devletlerine, Yunanlara, Ermenilere, iç ayaklanmalara, halife ordusuna karşı Kuvayı Milliye ile zafere ulaşan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın bağımsızlık arayışıdır Cumhuriyet.

Saltanatı ve hilafeti, bunlara bağlı kurumları kaldırarak geleceğini belirleme hakkını “Tanrı’nın vekili” olduğunu savlayanlardan alarak ulusa veren bir egemenlik arayışıdır laik Cumhuriyet.

Toplumların tarihinde çok kısa sayılacak 15 yıllık bir zaman diliminde yukarıdan aşağıya düzenlemelerle çağın gerisinde kalmış dinsel tarım toplumunu kentsel endüstriyel bir topluma dönüştürme başarısını gösteren sürekli bir devrim arayışıdır Cumhuriyet.

ÖZGÜRLÜK VE AYDINLIK ARAYIŞI

Sanayi planları, fabrikalar, demiryolları, eğitim birliği, Millet Mektepleri, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, kadınlara seçme seçilme hakkı, Köy Enstitüleri başta olmak üzere yaşamın her alanındaki politikalar ve kurumlarla insanların yurttaş kimliği kazanması yolunda göz kamaştırıcı adımların atılışıdır Cumhuriyet.

Cumhuriyet, emperyalizmin boyunduruğunda, çağının gerisinde kalmış ve kulluğu kabul etmiş insanlarına köhnemiş bir yaşama biçimini dayatan bir imparatorluktan onuruna sahip çıkan, yurttaş kimliğiyle demokrasi kavgasını sürdürme adımları atan bir toplumun özgürlük arayışıdır.

Bir devrim olarak insanlığın Aydınlanma dalgasının topraklarımızda taçlanması, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” kuşaklar yetiştirme amacına yönelik atılımlarla gelen aydınlık arayışıdır Cumhuriyet.

ATATÜRK’ÜN EMANETİ

Kurucusu “büyük insan” Atatürk’ün emaneti olarak onun “Devrimin kanunu mevcut kanunların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki bu cereyanı boğmadıkça başladığımız devrim bir an bile durmayacaktır” sözüyle belirlenen sürekli devrimci bir geleceğin Aydınlanma ve kültür temelinde yükselmesi ve insan onurunun bilimle, sanatla yüceltilmesidir Cumhuriyet.

Bilinci, duyarlılığı, kararlılığı her tehlikeyi yenecek, her saldırıyı yok edecek güçtedir Cumhuriyetin.