CHP'den 'devlet yardımları araştırılsın' önergesi
İller Bankası’nın (İLBANK) yüzde 100 hibe destekli projelerinin yüzde 99’unun Cumhur İttifakı’na aktarıldığına dikkat çeken CHP'li Seyit Torun, konunun araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge sundu.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 20 milletvekilinin imzasıyla belediyelere aktarılan devlet yardımları için hazırlanan meclis araştırması önergesi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
‘HAK YEDİRMEYECEĞİZ’
Önergeye ilişkin açıklamada bulunan Torun “Şu ana kadar görülmeyen bir partizanlıkla karşı karşıyayız. Örneğin İLBANK’ın 2020 raporuna göre, bankanın yüzde 100 hibe desteği verdiği 102 projenin yüzde 99’u Cumhur İttifakı belediyelerine ait. Belediyelerimizin de belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların da hakkını bu iktidara yedirmeyeceğiz. İktidar milletvekilleri biz kul hakkı yemedik diyorlarsa bu araştırmaya evet derler” dedi.
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