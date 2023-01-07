CHP'den 'erken seçim' açıklaması

Yayınlanma: 07.01.2023 - 18:34

Güncelleme: 07.01.2023 - 18:34

CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, KRT ekranlarından yayınlanan Çiğdem Akdemir'le Söz Meclisi programının konuğu oldu. Altılı Masa'nın Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan 9 saatlik kritik toplantısını ve toplantının ardından açıklanan mutabakat metnini değerlendiren Müslim Sarı, "20 gün boyunca cumhurbaşkanlığı adaylığı için diplomasi süreçleri yürütülecek. 26 Ocak'ta da hep birlikte bu başlıkları ele alacaklar. Ancak 30 Ocak toplantısında bir aday açıklanacağını düşünmüyorum." dedi.

TARİH VERDİ

Erken seçim tarihine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarı, "AKP'nin şubatın sonuna kadar, iki ay daha parlamentoyu çalıştıracağını düşünüyorum. Türban düzenlemesi, EYT düzenlemesi... Bunları peyderpey getirecekler. Mart ayının başlarında parlamentonun fesh edileceğini, 14 Mayıs'ta da seçim yapılacağını düşünüyorum." diye konuştu.



