Erdoğan çark etti: Erken seçim için 'Kabile devleti işidir' demişti

05 Ocak 2023 Perşembe, 18:06

Erken seçim tartışmaları devam ederken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni bir açıklama geldi. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİME KAPILARINI KAPATLIMIŞTI

Daha önce defalarca seçim için Haziran 2023’ü işaret eden Erdoğan, “Bunlar hala avara kasnak gibi dönüp dönüp duruyorlar. Yok böyle bir şey, olmayacak böyle bir şey. Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023’tür. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı işlerdir." demişti.