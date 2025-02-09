CHP'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki: 'Bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor'

CHP'li siyasetçiler BirGün yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bugün birilerinin talimatıyla ya da birilerine yaranma güdüsüyle bu hukuksuz gözaltıları yapanlar, yarın hukuk önünde hesap vermek zorunda kalabilirler. Geçmişte bunun örnekleri çokça yaşandı" ifadelerini kullandı.

CHP'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki: 'Bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 00:29

BirGün Gazetesi internet sitesi Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir ve Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ile Uğur Koç gözaltına alındı.

CHP'den gözaltı kararına tepki geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir?" diye sorarak şunları kaydetti:

"Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En hafifinden TCK 257'ye göre görevi kötüye kullanma, TCK 109'a göre ise hürriyeti tahdit suçu işlemiş oluyorlar ve daha ötesine kadar gidebilir. 

Bugün birilerinin talimatıyla ya da birilerine yaranma güdüsüyle bu hukuksuz gözaltıları yapanlar, yarın hukuk önünde hesap vermek zorunda kalabilirler. Geçmişte bunun örnekleri çokça yaşandı.

Her kim olursa olsun, herkesi hukuka ve yasalara uymaya, adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyorum."

"BU HUKUKSUZ DÜZENİ LANETLİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Saray’a hizmet edersen korunursun, bunu haber yaparsan cezalandırılırsın! Bu hukuksuz düzeni lanetliyoruz!

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Cumhuriyet Halk Partisi, gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla toplumu sindirmeyi amaçlayan bu hamlelerin karşısında kararlılıkla durmaya, hakkı hukuku savunmaya devam edecek.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir!


Etiketler: #CHP #Ali Mahir Başarır #Birgün gazetesi

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