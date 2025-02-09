CHP'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki: 'Bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor'
CHP'li siyasetçiler BirGün yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bugün birilerinin talimatıyla ya da birilerine yaranma güdüsüyle bu hukuksuz gözaltıları yapanlar, yarın hukuk önünde hesap vermek zorunda kalabilirler. Geçmişte bunun örnekleri çokça yaşandı" ifadelerini kullandı.
BirGün Gazetesi internet sitesi Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir ve Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ile Uğur Koç gözaltına alındı.
CHP'den gözaltı kararına tepki geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir?" diye sorarak şunları kaydetti:
"Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En hafifinden TCK 257'ye göre görevi kötüye kullanma, TCK 109'a göre ise hürriyeti tahdit suçu işlemiş oluyorlar ve daha ötesine kadar gidebilir.
Bugün birilerinin talimatıyla ya da birilerine yaranma güdüsüyle bu hukuksuz gözaltıları yapanlar, yarın hukuk önünde hesap vermek zorunda kalabilirler. Geçmişte bunun örnekleri çokça yaşandı.
Her kim olursa olsun, herkesi hukuka ve yasalara uymaya, adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyorum."
Ülkede hukuk, adalet düzeni iyice saçmalamaya başladı. Birgün Gazetesi yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alınmış.— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) February 8, 2025
Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir?
Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En… pic.twitter.com/wackwmtmv2
"BU HUKUKSUZ DÜZENİ LANETLİYORUZ"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Saray’a hizmet edersen korunursun, bunu haber yaparsan cezalandırılırsın! Bu hukuksuz düzeni lanetliyoruz!
Saray’a hizmet edeni haber yapmak suç!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 8, 2025
BirGün yöneticileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, Başsavcı Akın Gürlek’i ziyaret eden yandaş gazeteciyi haberleştirdikleri için gözaltına alındı.
Saray’a hizmet edersen korunursun, bunu haber yaparsan cezalandırılırsın!
Bu… https://t.co/oizgCckojD
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Cumhuriyet Halk Partisi, gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla toplumu sindirmeyi amaçlayan bu hamlelerin karşısında kararlılıkla durmaya, hakkı hukuku savunmaya devam edecek.
Gazetecilik suç değildir, cesurca gerçekleri yazan gazeteciler yalnız değildir.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 8, 2025
Gözaltına alınan, Birgün Gazetesi Web Portalı Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in yanındayız.
Cumhuriyet Halk Partisi, gözaltı ve tutuklama…
CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir!
Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in sadece haber yaptıkları için gözaltına alınmalarını kınıyorum.— Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) February 8, 2025
Bir yargı mensubu geçmişinde seyyar hakimliği, bugününde siyasi operasyonlarıyla ve hukuk cellatlığıyla bu kadar ön planda olursa onun yandaş medyayla…
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