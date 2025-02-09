CHP'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki: 'Bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor'

Yayınlanma: 09.02.2025 - 00:29

Güncelleme: 09.02.2025 - 00:52

BirGün Gazetesi internet sitesi Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir ve Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ile Uğur Koç gözaltına alındı.

CHP'den gözaltı kararına tepki geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir?" diye sorarak şunları kaydetti:

"Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En hafifinden TCK 257'ye göre görevi kötüye kullanma, TCK 109'a göre ise hürriyeti tahdit suçu işlemiş oluyorlar ve daha ötesine kadar gidebilir.

Bugün birilerinin talimatıyla ya da birilerine yaranma güdüsüyle bu hukuksuz gözaltıları yapanlar, yarın hukuk önünde hesap vermek zorunda kalabilirler. Geçmişte bunun örnekleri çokça yaşandı.

Her kim olursa olsun, herkesi hukuka ve yasalara uymaya, adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyorum."

Ülkede hukuk, adalet düzeni iyice saçmalamaya başladı. Birgün Gazetesi yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alınmış.



Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir?



Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En… pic.twitter.com/wackwmtmv2 — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) February 8, 2025

"BU HUKUKSUZ DÜZENİ LANETLİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Saray’a hizmet edersen korunursun, bunu haber yaparsan cezalandırılırsın! Bu hukuksuz düzeni lanetliyoruz!

Saray’a hizmet edeni haber yapmak suç!



BirGün yöneticileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, Başsavcı Akın Gürlek’i ziyaret eden yandaş gazeteciyi haberleştirdikleri için gözaltına alındı.



Saray’a hizmet edersen korunursun, bunu haber yaparsan cezalandırılırsın!



Bu… https://t.co/oizgCckojD — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 8, 2025

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Cumhuriyet Halk Partisi, gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla toplumu sindirmeyi amaçlayan bu hamlelerin karşısında kararlılıkla durmaya, hakkı hukuku savunmaya devam edecek.

Gazetecilik suç değildir, cesurca gerçekleri yazan gazeteciler yalnız değildir.



Gözaltına alınan, Birgün Gazetesi Web Portalı Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in yanındayız.



Cumhuriyet Halk Partisi, gözaltı ve tutuklama… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 8, 2025

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir!